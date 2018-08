Nordea suspenderer dækning af IC Group under aktietilbagekøb

Relateret indhold Aktieordbog

Nordea Markets suspenderer midlertidigt dækningen aktien i IC Group, efter at modevirksomheden har indgået aftale med Nordea Danmark om at blive lead manager på det aktietilbagekøbsprogram, som det onsdag besluttede at igangsætte.



Aktien i IC Group har hos Nordea været dækket af analytiker Oliver Pisani, som over for Ritzau Finans bekræfter, at dækningen vil være suspenderet i perioden for aktietilbagekøbsprogrammet, som løber frem til 11. september.



IC Group har besluttet at tilbagekøbe op til 1.709.085 aktier à 10 kr. svarende til 10 pct. af selskabets samlede kapital. Baseret på en aktiekurs på 163 kr., som var lukkekursen på Nasdaq Copenhagen den 27. august, vil aktietilbagekøbet udgøre i alt 279 mio. kr.



"Aktietilbagekøbet vil blive struktureret som en auktionsproces i perioden 28. august 2018 til 11. september 2018," oplyste IC Group tirsdag.



Aktietilbagekøbet gennemføres som led i udlodningen af det samlede nettoprovenu på 1,75 mia. kr. fra salget af Peak Performance, som blev gennemført 29. juni 2018.



Umiddelbart efter gennemførsel af aktietilbagekøbet, vil det resterende nettoprovenu efter salget af Peak Performance blive fastlagt til udlodning til aktionærerne som ekstraordinært udbytte.



"Den præcise størrelse for det forventede ekstraordinære udbytte vil blive offentliggjort i en selskabsmeddelelse fra selskabet samtidigt med resultatet af aktietilbagekøbet," skriver IC Group.



Udbetaling af det ekstraordinære udbytte finder sted den 20. september 2018.



