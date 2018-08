Norsk olieservicefirma ser muligheder i flydende havmøller

Den norske olieservicevirksomhed Aker Solutions ser et stort vækstpotentiale i sine brasilianske aktiviteter, men også fra ekspansion inden for flydende havmølleparker.



Det sagde selskabets administrerende direktør, Luis Araujo, tirsdag ifølge Reuters.



Selskabet er specialist inden for flydende offshoreplatforme til olieindustrien, og det er kompetencer, som selskabet også kan få glæde af inden for flydende vindmølleparker.



Luis Araujo fremhæver da også mulighederne for at arbejde videre med det område igennem det lille californiske selskab Principle Power, som Aker ejer 10 pct. af, men har option på at købe yderligere aktier i.



Han siger i den forbindelse, at der arbejdes med planer om etablering af den første flydende havvindmøllepark ud for den californiske kyst, og at der er tale om et projekt med en kapacitet på 100-150 megawatt.



I fremtiden håber Araujo på at kunne arbejde sammen om vindenergi med rivaler - eksempelvis et selskab som Equinor, som overvejer flydende havmøller til at levere strøm til to norske oliefelter i Nordsøen.



"For vores selskab er det vigtigt at starte med at kigge ud over olie," siger han ifølge Reuters, men tilføjer, at olie vil fortsætte med at være selskabets vigtigste sektor de næste ti år.



I forhold til de brasilianske olieserviceaktiviteter spår han over de næste fem år en fordobling af omsætningen.



/ritzau/FINANS