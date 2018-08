Mærsk-gruppen er på vej med en større omorganisering som et foreløbigt punktum for to års frasalg og strømlining.



Det oplyser "en række velinformerede kilder" til Shippingwatch.



Ifølge branchemediet har ledelsesgruppen været samlet på Mærsk-gruppens ledelsescenter Rolighed nord for København for at lægge planerne, der skal reorganisere vigtige funktioner hos koncernen.



Shippingwatch vurderer, at næste skridt meget vel kan hænge sammen med organiseringen af de virksomheder, der har rødder flere årtier tilbage som Marsk Line, APM Terminals, Svitzer, Damco og containerproducenten MCI.



Målet er angiveligt at præsentere planen "inden længe" og sandsynligvis allerede i september, lyder det fra branchemediets kilder.



MÆRSK: TRANSFORMATION TAGER ÅR



Mærsk kommenterer ikke de specifikke forlydender, men siger i en udtalelse til Ritzau Finans, at selskabet er i gang med en transformation, som tager tre til fem år at gennemføre - med startpunkt i slutningen af 2016.



Det indebærer en integration af selskabets containershipping-aktiviteter og logistikvirksomheder i ét fokuseret selskab, mens der findes separate løsninger for selskabets energiaktiviteter.



- Vi har gjort betydelige fremskridt inden for energi, hvor vi har fundet solide, strukturelle løsninger for Maersk Oil og Maersk Tankers og for nylig annonceret beslutningen om at børsnotere Maersk Drilling som et separat selskab, skriver Mærsk i mailen.



Selskabet tilføjer, at det inden for containerlogistik gør fremskridt med integrationen af sine transport- og logistikforretninger, herunder med integrationen af Hamburg Süd, at høste synergier mellem APM Terminals og Maersk Line og også med integrationen af supportfunktioner på tværs af brands.



- Fremadrettet vil integrationen af vores transport- og logistikvirksomheder fortsætte som en del af vores strategiimplementering, skriver Mærsk.



/ritzau/FINANS