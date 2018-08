Aarsleffs direktørskifte har været to år undervejs

Festen slutter på et højdepunkt for den afgående adm. direktør Ebbe Malthe Iversen fra Per Aarsleff.



Han takker af i spidsen for Danmarks suverænt største byggekoncern med den omsætning på forventet 11,3 mia. kr. i år. I modsætning til flere af konkurrenterne er Aarlseffs indtjeningsevne god, og koncernen har netop opjustereret forventningerne til 2018.



Alligevel slutter festen, og den nye mand i hjørnekontoret er 47-årige Jesper Kristian Jacobsen, der er rekrutteret internt.



Det går godt i Per Aarsleff - hvorfor så skille sig af med en direktør, der gør de rigtige ting?



"Bestyrelsen har arbejdet med det igennem næsten to år. I første omgang arbejdede vi med lagene under direktionen for at få ledelselsesstrukturen til at sidde lidt mere lige i skabet. Til sidst havde vi den sidste øvelse omkring ledelsesskiftet, og vi har brugt en del tid på at undersøge mulighederne for at finde en ny direktør internt. Og det sker så nu, og det er helt udramatisk." siger bestyrelsesformand Andreas Lundby Madsen.



Sker der ændringer i strategien?



"Nej, der er ingen ændringer i strategien. Processen handler udelukkende om at få projekterne til at køre som forventet, og vi har ingen ændringer i måltallene. Det gør det hele lettere for den nye direktør, at vi ikke skal til at reorganisere o.s.v., når han starter 1. oktober," siger Andreas Lundby Madsen.



Har Ebbe Malthe Iversen været klar over, at skiftet var på vej?

"Det er et bestyrelsesanliggende at sætte direktionen, men direktionen har været involveret i øvelsen," siger Lundby



Koncerndirektionen vil herefter bestå af administrerende direktør Jesper Kristian Jacobsen, viceadministrerende direktør Lars M. Carlsen og koncernøkonomidirektør Mogens Vedel Hestbæk.



I de første faser af strukturanalysen var bestyrelsen også indstillet på at kandidater udefra kunne komme i betragtning til jobbet, men ifølge Andreas Lundby blev det hutigt klart, at Per Aarsleff var bedst tjent med en intern kandidat som afløser for Ebbe Malthe Iversen.



"Det er bedst for kulturen, det er bedst for virksomheden og det er bedst for ejeren," lyder det fra bestyrelsesformanden.