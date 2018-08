Airbnb-gæster væltede til Danmark sommeren over

Stadigt flere, der gæster Danmark, bruger Airbnb. Det skriver tjenesten, der lader folk udleje deres bolig i korte perioder, i en pressemeddelelse.



Ifølge pressemeddelelsen har 443.000 gæster brugt Airbnb i Danmark i sommeren, der tæller periode fra 1. juni til 31. august. Det er en stigning fra 408.000 i samme periode sidste år.



"Hver af de besøgende betalte i gennemsnit 672 kroner per nat for at overnatte i Danmark. Ud over de fem største byer i Danmark - København, Aarhus, Odense, Aalborg og Esbjerg - er det blandt andet Rønne og Frederikshavn, der topper listen over populære destinationer for Airbnb-gæster i Danmark denne sommer," skriver Airbnb i meddelelsen.



I det mest konservative scenarium, hvor gæster kun har overnattet én gang hver, betyder det en omsætning på små 300 millioner kroner til værterne.



Ifølge Financial Times tager Airbnb 9-15 procent til sig selv, når der bliver lejet ud gennem dets hjemmeside. Det giver en omsætning for Airbnb over sommeren på 27-45 millioner kroner.



Hvor de penge går hen - og hvor de beskattes - er sværere at finde ud af.



Selskabet har tidligere fortalt, at den gennemsnitlige udlejer tjener 15.500 kroner om året. I 2017 var der 31.000 aktive udlejere i Danmark. Med en servietudregning giver det en indtægt til Airbnb på 43 til 72 millioner kroner årligt.



Airbnb har selskabet Airbnb Denmark registreret i Danmark. Det havde en omsætning på 1,3 millioner kroner i 2017 og intet nævneværdigt skattepligtigt overskud.



Det er dog et selskab, der tager sig af marketing, og ikke modtager pengene fra udlejningen, har Airbnb tidligere oplyst.



Ritzau har tidligere spurgt Airbnb om, hvor pengene går hen, og hvor de bliver beskattet. I slutningen af maj - godt to uger efter at være blevet spurgt, svarede Airbnbn:



"Airbnb vokser i Danmark, da det reflekterer, hvordan folk lever, rejser og arbejder i det 21. århundrede. Vi følger reglerne og betaler al den skat, vi skylder, de steder, hvor vi gør forretning."



Ifølge Financial Times omsatte Airbnb globalt for 3,5 milliarder dollar i 2017 og fik et resultat på små 100 millioner dollar.



EU kigger på Airbnb's forretningsmodel for at sikre, at selskabet betaler en fair skat.



Det sker, blandt andet efter at det kom frem, at Airbnb betalte mindre end 100.000 euro i skat i Frankrig i 2017, på trods af at det er selskabets andenstørste marked.



/ritzau/