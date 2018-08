Unibrew-boss: "Det er ikke en tilfældighed, at vi har foretaget fem opkøb uden for øl"

En ekstraoridnær god sommer hjælper altid på salget af øl. Faktisk gav det op mod 90 mio. ekstra i driftsindtjening ved Royal Unibrew. Det vurderer bryggeriet bag mærker som Ceres, Faxe og Albani.Men regnskabsaktuelle Royal Unibrew, der netop på grund af den gode sommer leverede det bedste resultat i selskabets historie, ser alligevel nogle trends, der får selskabet til at orientere sig væk fra kernen, øl."Nu er det sådan, at der er noget arv indskrevet i selve vores navn i og med, at vi hedder Royal Unibrew. Men vi ser, at der er trends med mere naturlige og sunde produkter uden sukker, som vi er interesserede i. Samtidig er hele segmentet uden alkohol, noget der rykker lige nu," siger Hans Savonije, adm. direktør i Royal Unibrew.Den begyndende omstilling til nye markedsvilkår har for Royal Unibrew fået den konsekvens, at man inden for de sidste måneder har foretaget 5 opkøb uden for øl-segmentet. Nogle små, andre store, såsom opkøbet af sodavandsproducenter i både Italien og Frankrig, henholdsvis Terme Di Crodo og Etablissements Geyer Fréres, der står bag sodavanden Lorina."Vi har altid fundet, at en kombination af non-alkohol og alkohol er et klogt mix for os. Samtidig ser vi nu, at forbrugernes præferencer ændrer sig. De unge, altså millenials, drikker op mod 6-8 forskellige typer drinks i løbet af en uge. Da jeg var ung, drak jeg kun Heineken," siger Hans Savonije, der i parentes bemærket er fra Holland og tidligere har arbejdet for Heineken."Det er selvsagt trends som vores opkøb prøver at støtte op om. Så nej, det er ikke en tilfældighed, at vi har opkøbt femproducenter inden for områder, der ikke har med øl at gøre," siger Hans Savonije. Han fortsætter:

"Vil du så se, at Royal Unibrew bliver en slags regional Diageo (multinationalt drinksselskab med alt fra øl til stærk alhohol, red.)), nej, det er stadig for langt ude i fremtiden," siger Hans Savonije.Hans Savonije lægger dog ikke skjul på, at han bemærker de signaler, der netop nu kommer fra verdens førende marked for specialøl, USA.Her oplever bryggerierne netop nu, at prisen på specialøl falder og mange bukker under. Simpelthen fordi, der nu er så mange mikrobryggerier, at det er begyndt at trætte forbrugerne. På nogle markeder i USA er specialøls andel af det samlede ølsalg oppe på henved40 pct. Eksempelvis er andelen i Portland på 43 pct og Seattle på 38 pct.Unibrew har, som alle bryggerier, den strategi, at man vil sælge mere specialøl. Det skal kompensere for, at det generelle ølsalg er faldende, mens der stadig er vækst i salget af specialøl.De trends, der nu kommer i USA, er derfor ikke gode nyheder, men foreløbig ikke noget, der får Royal Unibrews direktør til at frygte for satset på specialøl.Royal Unibrew har netop åbnet sin egen brewpub i Odensen, Anarkist, og har succes med at sælge humlede IPAs under Albani-brandet."Det der sker i USA er helt specielt for det amerikanske marked. På den ene side, så er de 10-15 år forude for Europa i forhold til specialøl. På den anden side, så tror jeg ikke, vi ser det samme ske i Europa - simpelthen fordi niveauet for almindelig øl i Europa er så meget højere," siger Hans Savonije.Regnskab leverede oven på godt vejrRoyal Unibrew kom pænt ud af første halvår, viser Royal Unibrews nye halvårsregnskab.Nettoomsætningen vokser til 3,5 mia. kr. fra knap 3,2 mia. kr. i samme periode sidste år, mens afsætningen udgjorde 5,2 mio. hektoliter mod 5 mio. hektoliter i første halvår sidste år.Bryggeriets driftsresultat stiger til 641 mio. kr. fra 502 mio. kr. i samme periode sidste år, mens driftsresultatet før af- og nedskrivninger stiger til 800 mio. kr. fra 643 mio. kr.I skrivende stund var aktien oppe med 4,5 pct.