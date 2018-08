Biotekselskab når vigtige milepæle - og lander ventet underskud

Mio. kr. H1 2018 H1 2017 FY 2017 Forsknings- og udviklingsomkostninger 94,4 46,9 99,1 EBIT -109,4 -54,8 -131,7 Resultat før skat -109,9 -55 -131,7 Nettoresultat -107,8 -52,1 -126,2

Mio. kr. Efter H1 2018 Før H1 2018 Driftsresultat Minus 245-275 Minus 245-275

Biotekselskabet Orphazyme nåede et par vigtige milepæle i første halvår, hvor det blev til et trecifret millionunderskud som følge af udgifter til forskning og udvikling.Bundlinjen viste et underskud på lige under 108 mio. kr. mod 52 mio. i samme periode sidste år. Forsknings- og udviklingsomkostningerne steg til lige over 94 mio. kr. fra 47 mio. kr., mens administrationsomkostningerne blev næsten fordoblet til 15 mio. kr. fra omkring 8 mio. kr."Det kliniske program følger planen og to større milepæle blev mødt med opstart af et fase 2-studie i Gaucher sygdom og fase 3 til behandling af ALS," skriver Orphazyme i regnskabet og varsler en ny vigtig milepæl:"Vi ser nu frem til at offentliggøre resultaterne fra vores studie i Niemann-Pick type C, som offentliggøres inden for få uger," siger administrerende direktør Anders Hinsby ifølge regnskabet med henvisning til et fase 2/3 studie med lægemiddelkandidaten Ariclomol i den sjældne og arvelige hjernesygdom.Orphazyme udvikler Ariclomol over for i alt fire sjældne sygdomme.Ud over Niemann-Pick drejer det sig om muskelsvindlidelsen ALS, muskelbetændelsessygdommen sporadisk IBM og den arvelige Gauchers sygdom, der er kendetegnet ved, at enzymer, som nedbryder fedt enten ikke virker efter hensigten eller helt mangler.For 2018 fastholder Orphazyme forventningerne om et driftsunderskud i niveauet 245-275 mio. kr. samt en kassebeholdning på over 350 mio. kr.Første halvår viste et driftsunderskud på lidt over 109 mio. kr., og Orphazyme havde en kontantbeholdning på 513 mio. kr.Tabel for Orphazymes halvårsregnskab for 2018:Selskabets forventninger til 2018:/ritzau/FINANS