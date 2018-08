IC Group vil udbetale et ekstraordinært udbytte til aktionærerne. Det er salget af Peak Perfomance, som gør det muligt at realisere udbetalingen, og administrerende direktør i IC Group Alexander Martensen-Larsen peger på, at aktionærerne kan se frem til guldregn som følge af salget af Peak Performance. "Vi kommer til at forgylde vores aktionærer med næsten 2 mia. i form af aktietilbagekøb, ekstraordinært udbytte og ordinært udbytte. Det svarer til to tredjedele af selskabets markedsværdi," siger administrerende direktør i IC Group Alexander Martensen-Larsen til Ritzau Finans.Oven på regnskabsåret vil IC Group sende 5 kr. per aktie ud til ejerne i form af et ordinært udbytte svarende til i alt 83 mio. kr., hvilket også var realiteten i det tidligere årsregnskab for 2016/2017.Det er salget af Peak Perfomance, som gør det muligt, at realisere det ekstraordinære store udbytte til aktionærerne. Mærket som ellers havde stået for en solid omsætningsvækst i koncernen blev solgt til Amer Sports Corperation i i juni. Det har været en del af IC group siden 2001."Vi mener, at vi her nu kunne skabe værdi for vores aktionærer, fordi vi kunne sælge det til en rigtig god pris, hvilket man i den grad kan sige, vi er lykkedes med, hvilket man også kan se i den her forgyldelse af vores aktionærer," siger Alexander Martensen-LarsenNettoprovenuet fra salget af Peak Performance på i alt 1,75 mia. kr., skal bruges på et aktietilbagekøb på op mod 10 pct. af selskabets kapital.IC Group oplyser i forbindelse med sit årsregnskab, at den ville decentralisere koncernen og nu være et børsnoteret holdingselskab, så alle mærkerne skal være selvstændige brands.IC Group åbner børsen tirsdag morgen med en stigning på 4,29 pct. og handles i 170 kr./ritzau/FINANS