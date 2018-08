Ny iPhone? Snart lancerer Apple tre nye modeller

Det er spirende efterår, og det betyder blandt andet også nyt fra Apple. Inden længe er det igen tid til en nye iPhone-modeller endda tre styk denne gang; En mere eksklusiv model, en videreudvikling på sidste års iPhone X og en billigere model. Det skriver Bloomberg De nye modeller har endnu ikke fået navne, men der kommer en ny mere eksklusiv iPhone, med en skærm der måler cirka 16 centimeter diagonalt, hvilket gør den til den største iPhone indtil videre. Den vil fortsætte med at have udseende som sidste års iPhone X, en bagside af glas med stål kanter. Den store forskel ligger dog i dens software, hvor det vil blive muligt at se indhold side om side i Apps som Mail og Kalender.Den anden nye spiller, som Apple planlægger, er en opgradering til den nuværende iPhone X. Den beholder dens 5,8-tommers skærm, mens de vigtigste ændringer vil være at bedre hastighed og kamera, lyder det fra Bloomberg.Den sidste lancering bliver måske Apples mest betydningsfulde telefon i form af en ny og billigere model, der er bestemt til at erstatte iPhone 8. Den vil ligne iPhone X, men med en større skærm, cirka 6,1-tommer. Den får en billigere LCD-skærm for at holde omkostningerne nede.

Apple står over for voksende rivalisering uden for USA, de er især i udvikling på markeder, hvor mange mennesker foretrækker billigere telefoner med større skærme. Den nye billigere iPhone-model giver Apple en måde at konkurrere der.

De nye telefoner er planlagt til at komme i butikkerne i september, og fra Apple lyder det, at i stedet for at favne millioner af nye iPhone brugere, er strategien i stedet langsomt at øge priserne og sætte mere fokus på tilbehør og digitaletjenester."iPhone går ind i en periode på 0 til 5 pct. årlig vækst, og de ting, de laver i efteråret, vil holde dem på den vej," siger Gene Munster, Apple analytiker og administerende partner i Loup Ventures til Bloomberg, og tilføjer at iPhone er Apple knudepunkt, da den bruges til de fleste andre produkter, som for eksempel Apple Watch eller Apple Music.Priserne og de nøjagtige datoer for lancering de nye modeller er endnu ikke offentliggjort.