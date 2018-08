Relateret indhold Aktieordbog

Malerkoncernen Flügger Group har ansat Poul Erik Stockfleth fra NKT, hvor han har været direktør i finansafdelingen, til ny CFO.



Den nye finansdirektør tiltræder hos Flügger den 1. januar 2019, oplyser selskabet.



Poul Erik Stockfleth afløser Keld Sørensen, der tidligere i august sagde sin stilling op. I samme omgang blev det dog meddelt, at han bliver i selskabet februar næste år.



Poul Erik Stockfleth har ud over at have arbejdet i NKT de seneste seks år erfaring fra revisionsaktieselskabet Ernst & Young, hvor han har arbejdet i 14 år, fremgår det af meddelelsen fra Flügger.



/ritzau/FINANS