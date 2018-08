Medie: Ejere vil sælge tandlæge-kæde i milliardhandel

Tandlægen.dk, der de seneste år har været på et aggressivt opkøbstogt, kan være på vej til at skifte hænder.



Ifølge Finans.dk har revisionshuset InfoRevision holdt møder med potentielle købere af aktiemajoriteten, men det er dog ikke lykkes endnu grundet uenigheder om prisen.



Medejer og bestyrelsesmedlem i Tandlægen.dk Henrik Kølle, afviser dog over for Finans.dk, at revisionshuset er sat til at sælgen kæden, men medejeren indrømmer dog, at man inden for den nærmeste fremtid vil styrke de finansielle muskler i selskabet.



"Vi er efter min bedste vurdering et stykke fra et være salgsmodne endnu,« siger Henrik Kølle til Finans.



Prisskiltet, som ejerne har sat på kæden, lyder på op mod en mia. kr., fremgår det af en kilde med indsigt i processen, skriver Finans.dk.



Kapitalfondene EQT og Polaris er blandt dem, der har fået tilbud om at købe Tandlægen.dk.