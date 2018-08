Interflora Danmark er solgt til fransk selskab: Kan sende kæmpegevinst mod 350 florister

Den danske blomsterkæde Interflora Danmark er blevet solgt til Interflora Frankrig, oplyser det danske selskab i en pressemeddelelse, der ikke nævner noget om prisen.



Salget kommer til at give Interflora Danmarks 350 blomsterhandlere et kontantbeløb i hånden. Adm. direktør for den danske forretning, Søren Flemming Larsen glæder sig over salget.



"Vi er umådelig glade for at have fundet den helt rigtige nye ejer til Interflora Danmark. Vi har gennem de sidste 83 år været den absolutte markedsleder i Danmark, men vi skal have endnu større muskler, hvis vi også skal kunne fastholde positionen i fremtiden," siger Søren Flemming Larsen, nuværende og kommende direktør for Interflora i Danmark.



Køberen ejer Interflora i Frankrig, Spanien, Portugal og Luxembourg.



Rungende "ja" til salg fra florister



Som Børsen kan fortælle i dagens avis, var 340 medlemmer af foreningen Interflora Danmark samlet i Gudmehallerne på Fyn. Alle var samlet for at beslutte, om Interflora Danmark skulle sælges til Interflora Frankrig. Det blevet et enstemmigt og rungende ja.



Ifølge Børsens kilder vil salget sende et trecifret millionbeløb efter de mange blomsterhandlere bag den danske kæde, men Søren Flemming Larsen vil dog ikke kommentere på prisen.



"Den her forretning bliver solgt på succes. Vi kommer til at lukke et historisk resultat også i år. Jeg tror, de køber ind på - og hvorfor vi fik så høj en pris, som vi gjorde - at de kunne se, at der er nogle ting, vi kan her i Danmark, som de vil kunne rulle ud i Frankrig. Det er særligt på it-området og marketing, hvor vi er ganske unikke," sagde han umiddelbart før, at salget blev annonceret tirsdag morgen.



Komme konkurrencen i forkøbet



Ifølge Søren Flemming Larsen er Danmark et lille land målt på befolkning, men et gigantisk land i Interflora-regi. De er blandt de tre bedste lande i verden i forhold til effektivitet, medarbejdere og omsætning. Derfor var der også lagt store ambitioner ind i den seneste strategiplan. Og det var årsagen til, at virksomhedens bestyrelse så et behov for at modtage en markant kapitalindsprøjtning.



"Det her var et projekt rettidig omhu for os, for det går godt, og det vil det sikkert også gøre fremadrettet. Men alle forstod konkurrencesituationen og kunne se, at på et eller andet tidspunkt ville vi skulle investere noget mere, så det var derfor, vi solgte. Vi havde desuden aldrig fået den pris, hvis det gik ad pommern til, så det var bare det rigtige tidspunkt for os. Man behøver ikke den store ledvogter-eksamen for at forstå, at lige om lidt er der nogen, der banker på døren – Amazon eller nogen andre – og det vil vi gerne være klar til," sagde Søren Flemming Larsen forud for salget.