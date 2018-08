Relateret indhold Artikler Aktieordbog

Efter få måneders ansættelse må NPinvestor Fondsmæglerselskab, der er et datterselskab til NPinvestor.com, sige farvel til sin administrerende direktør Jan Svane Mathiesen.



Ifølge en fondsbørsmeddelelse, som er udsendt natten til tirsdag, har Jan Svane Mathiesen meddelt sin arbejdsgivers bestyrelse, at han fratræder stillingen med effekt fra slutningen af næste måned.



"Fratrædelsen sker som konsekvens af uoverensstemmelser med den øvrige ledelse. Selskabet vil igangsætte proces med at finde en ny direktør," står der i meddelelsen fra NPinvestor Fondsmæglerselskab.



Dermed bliver der kun tale om fire måneders ansættelse for den snart forhenværende direktør i NPinvestor Fondsmæglerselskab, som driver fondsmæglervirksomhed, da Jan Svane Mathiesen tiltrådte stillingen i starten af juni.



For moderselskabet NPinvestor.com, der blev noteret på den danske juniorbørs, First North, i januar tidligere i år, har tilværelsen som børsnoteret virksomhed foreløbig ikke været nogen succeshistorie.



Fra at aktierne i selskabet havde en tegningskurs på 17 kr., så skulle der mandag betales 5,15 kr. for en aktie i NPinvestor.com. I al den tid, selskabets aktier har været til fri handel på børsen, er aktiekursen heller aldrig lukket højere end tegningskursen.



Med til at dæmpe investeringslysten har blandt andet været en tredobbelt nedjustering fra NPinvestor.com i forbindelse med selskabets halvårsregnskab, der blev offentliggjort i juli.



I den forbindelse måtte selskabet meddele, at det på grund af forsinkelser i opstarten af sin handelsplatform Straticator måtte nedjustere prognosen for 2018, 2019 og 2020.



/ritzau/FINANS