Twitter suspenderer knap 500 konti for propaganda

Twitter har suspenderet 486 konti på det sociale medie for at have deltaget i "koordineret manipulation".



Det oplyser selskabet natten til tirsdag.



Meldingen kommer, efter at Twitter i sidste uge suspenderede 284 konti - mange af dem fra Iran. Det skete også efter brud på selskabets regler.



Dermed er det samlede antal af suspenderede konti oppe på 770.



I sidste uge fjernede også Facebook hundredvis af brugere fra det sociale medie, som havde udvist "upålidelig adfærd" - størstedelen med relation til Iran.



De to internetgiganter handlede på baggrund af et tip fra selskabet Fireeye, der arbejder med cybersikkerhed.



Fireeye advarede tirsdag i sidste uge Facebook og Twitter om et "netværk", der i en koordineret indsats har promoveret iransk propaganda. Blandt andet har netværket spredt "anti-saudiarabisk, anti-israelsk og propalæstinensiske temaer".



Manipulationen på Twitter begyndte ifølge Fireeye allerede sidste år og har varet til og med denne måned.



"Men det er vigtigt at understrege, at aktiviteterne ikke ser ud til at have været direkte målrettet at påvirke det amerikanske midtvejsvalg i 2018, da det har forsøgt at ramme meget bredere end et amerikansk publikum," lød det fra selskabet i sidste uge.



Facebook valgte at fjerne 652 sider, grupper og konti. De skulle ifølge selskabet have medvirket i en "misinformationskampagne, som forsøgte at påvirke brugere i USA, Storbritannien, Mellemøsten og Sydamerika.



