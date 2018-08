Toyota køber aktier i Uber: Vil have selvkørende biler på vejene

Relateret indhold Artikler

Den japanske bilproducent Toyota er angiveligt på trapperne med et opkøb i kørselstjenesten Uber, der skal få selvkørende biler på vejene, skriver Wall Street Journal.



Ifølge avisen vil Toyota købe aktier for 500 mio. dollar, hvilket værdisætter Uber til 72 mia. dollar - eller omkring 480 mia. kr. Værdisætningen er 15 pct. højere, end da selskabets aktier senest blev handlet.



Aftalen betyder blandt andet, at Toyota vil producere biler af mærket Toyota Sienna, som vil blive udstyret med Ubers selvkørende teknologi, så bilerne kan køre uden en person ved rattet.



Uber har ellers i øjeblikket indstillet sine test af selvkørende biler på offentlige veje, efter at en kvinde tidligere i år blev ramt og dræbt af en selvkørende Uber-bil, men det har ifølge Wall Street Journal ikke ødelagt interessen fra Toyota, der også tidligere har investeret i Uber.



Hverken Uber eller Toyota har villet kommentere historien over for Wall Street Journal.



/ritzau/FINANS