Svensk FLSmidth-rival køber amerikansk virksomhed for 4 mia kr

Den svenske industrivirksomhed Atlas Copco har været på opkøbstogt i USA, hvor det har købt en forretningsdivision fra selskabet Brooks Automation.



Atlas Copco køber Brooks Automations forretningsdivision inden for kryoteknik, som dækker over arbejdet med meget lave temperaturer.



Prisen lyder på 675 mio. dollar, hvilket svarer til 4,3 mia. kr., og med opkøbet får Atlas Copco to pumpefabrikker i henholdsvis USA og Mexico.



Det tilkøbte forretningsområde har en årlig omsætning på knap 200 mio. dollar og 400 ansatte. Handlen ventes at være på plads i første kvartal næste år.



/ritzau/FINANS