B&O-konkurrent får stryg på børsen: Storbanker frygter for væksten

Amerikanske Sonos, der med sine trådløse højttalere konkurrerer mod Bang & Olufsen, har en hård mandag på børsen, da flere analytikere sår tvivl om selskabets fremtidige vækst.



Det skriver Marketwatch.



Tre analytikere har startet analysedækning af aktien, der kom på børsen i starten af august, med anbefalingen "hold", da de ser stor konkurrence fra mastodonter som Amazon, Apple og Google.



"Selv om oplevelsen er særdeles god, er det højere prispunkt for Sonos' produkter en udfordring for de kunder, der går efter en lav eller mellemhøj pris," skriver analytiker Brent Thill fra Jefferies i en analyse ifølge Marketwatch.



Aktien falder 5,4 pct., og investeringsbanken Morgan Stanley ser risiko for, at Sonos' børsnotering får samme skæbne som Fitbit og Gopro, der producerer henholdsvis ure og kameraer. Begge aktier ligger under det niveau, de blev børsnoteret til.



"Hvis nye produkter ikke lever op til forventningerne, ser vi multiplerne skrumpe ind, ligesom det skete for Fitbit og Gopro efter fejltrin med deres produktlanceringer," skriver Morgan Stanley-analytikeren Katy Huberty i en analyse.



Sonos kom på børsen til en udbudskurs på 15 dollar per aktie, hvilket prissatte selskabet til knap 1,5 mia. dollar.



I første omgang havde Sonos sat næsen op efter en markedsværdi på 2,5-3,0 mia. dollar, men det lykkedes ikke at sælge aktier til den pris.



Trods mandagens kursfald er aktien steget 27,5 pct. efter børsnoteringen.



/ritzau/FINANS