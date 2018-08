Vestas lukker fabrik i Spanien - 362 ansatte berøres

Opdateret kl. 17.29 - Vestas har besluttet at indstille produktionen på en af deres spanske fabrikker, skriver selskabet i en meddelelse mandag eftermiddag.



Ifølge vindmøllekæmpen har man i den seneste tid set en faldende efterspørgsel efter 2 MV vindmølleplatformen i Europa, mens efterspørgslen efter 4 MW-platformen i regionen kan opfyldes med mindre kapacitet end i øjeblikket og dækkes fra andre områder, hvor Vestas netop har startet produktion op.



"Som en reaktion på udviklingen i markedet og for at fastholde sin konkurrencekraft, vil Vestas indstille produktionen på sin fabrik i León, Spanien, hvilket vil påvirke alle fabrikkens 362 medarbejdere,"



Medarbejderne har fået besked om situationen og Vestas går nu i gang med forhandlinger med de lokale fagforeninger. Selskabet undersøger mulighederne for at flytte medarbejderne fra Léon til andre produktions- og servicesteder i Spanien, der bl.a. tækker en fabrik i Viviero og Daimiel.



"Spanien er fortsat et nøglemarked for Vestas med mere end 4 GW installerede turbiner, 6 GW under service og omkring 2000 ansatte pr. 30 juni 2018," lyder det i meddelelsen.



Omkostningerne ved at indstille produktionen i Léon vil primært relatere sig til nedskrivninger på jord og bygninger. Omkostningerne vil blive bogført som særlige poster i selskabets regnskab for tredje kvartal.