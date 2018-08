Vestas vinder lille ordre i Holland

Vindmølleproducenten Vestas har vundet en mindre ordre i Holland, hvor selskabet skal levere otte vindmøller med en samlet kapacitet på 28 megawatt (MW).



Kunden er ECN Wind Energy Facilities, og møllerne, der er af typen V126-3.45 MW, skal være en del af et testcenter i et projekt i den nordlige del af Holland, skriver Vestas i en pressemeddelelse.



Ud over vindmøllerne har ECN bestilt en serviceaftale af op til 20 års varighed. Vindmøllerne skal efter planen leveres fra første kvartal 2019.



/ritzau/FINANS