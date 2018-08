Efter varm sommer: Royal Unibrew lander historisk stærkt overskud - opjusterer forventninger

Opdateret kl. 19.16 - Bryggeriet Royal Unibrew skruer forventningerne til både nettoomsætning og driftsresultat for 2018 op efter det ekstraordinært gode vejr.



Det viser selskabets netop offentliggjorte regnskab for første halvår.



Før lød forventningen til nettomsætningen for 2018 på mellem 6,9 og 7,1 mia. kr., men nu forventer bryggeriet en nettomsætning på mellem 7 og 7,2 mia. kr.



Forventningen til driftsresultatet før af- og nedskrivninger (ebitda) ligger nu på mellem 1,625 og 1,675 mia. kr. mod 1,560 og 1,635 mia. kr., som forventningen lød på før.



For driftsresultatet (ebit) forventer Royal Unibrew nu, at det lander mellem 1,275 og 1,325 mia. kr. mod den tidligere forventning, der lød på mellem 1,2 og 1,275 mia. kr.



Royal Unibrew, der bl.a. brygger ølmærkerne Ceres, Faxe, Thor og Albani, er kommet ganske pænt ud af første halvår, viser regnskabet.



Bedste halvårsresultat nogensinde



Overskuddet efter skat stiger til 502 mio. kr. fra 390 mio. kr. i samme periode sidste år.



"Som følge af et ekstraordinært godt vejr i Nordeuropa i Q2 (andet kvartal, red.), et øget forretningsomfang efter købet af Terme di Crodo og et generelt godt momentum i den samlede forretning har Royal Unibrew opnået det bedste halvårsresultat i koncernens historie," lyder det i regnskabet.



Nettoomsætningen vokser til 3,5 mia. kr. fra knap 3,2 mia. kr. i samme periode sidste år, mens afsætningen udgjorde 5,2 mio. hektoliter mod 5 mio. hektoliter i første halvår sidste år.



Bryggeriets driftsresultat stiger til 641 mio. kr. fra 502 mio. kr. i samme periode sidste år, mens driftsresultatet før af- og nedskrivninger stiger til 800 mio. kr. fra 643 mio. kr.



"Den højere indtjening skyldes i væsentlig grad det ekstraordinært gode vejr i maj og juni i

Nordeuropa, og indtjeningen var højere i alle segmenter," lyder det i regnskabet.



Royal Unibrew estimerer, at det ekstraordinært gode vejr hele sommeren og ind i tredje kvartal har øget ebitda med mellem 70 og 90 mio. kr.



To opkøb og en opjustering



Bryggeriet skød foråret i gang med at to opkøb. Det første var Bev.Con, der bl.a. står bag energidrikkene Cult, Shaker og cideren Mokai, der kom i Royal Unibew-folden for 350 mio. kr.



Senere fulgte opkøbet af den franske virksomhed Etablissements Geyer Fréres, der ejer mærkerne Lorina craft lemonade, Purethé og Infreshh. Det var et opkøb til 660 mio. kr.



I samme omgang blev forventningerne til året opjusteret, hvilket skete på grund baggrund af en solrig maj, og siden har sommeren budt på endnu mere varme, hvilket også har fået konkurrenter til at opjustere.



Nu skruer Royal Unibrew så forventningerne yderligere i vejret.