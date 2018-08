Ambus bestyrelsesformand sælger 250.000 aktier for 61,2 mio kr

Relateret indhold Artikler Aktieordbog

Ambus bestyrelsesformand, Jens Bager, har fredag solgt 250.000 aktier i medicoselskabet.



Salget er sket til en pris på 244,71 kr. per aktie, og dermed har aktierne samlet en værdi af mere end 61.177.500 kr., fremgår det af en indretning til Finanstilsynet fredag aften.



I årsregnskabet for 2016/17 fremgår det, at Ambus bestyrelsesformand i oktober sidste år ejede 80.000 aktier i selskabet.



På generalforsamlingen i december blev det besluttet, at Ambu-aktien skulle splittes i fem, og i forbindelse med splittet blev bestyrelsesformandens 80.000 aktier altså dermed til 400.000 aktier, oplyser Ambu til Ritzau Finans.



Ambu var i rampelyset torsdag efter en hektisk regnskabsdag, hvor aktien indledte med et fald på op mod 13 pct., inden den strøg i et plus på cirka halvanden pct. blot for at lukke hele 12 pct. lavere.



Selskabet, der tjener sine penge på hospitalsudstyr, viste ellers umiddelbart pæne takter i tredje kvartal af regnskabsåret 2017/18.



Ambus omsætning voksede til 673 mio. kr. i kvartalet, og driftsresultatet (EBIT) steg til 151 mio. kr. Analytikerne havde dog ventet henholdsvis 680 og 163 mio. kr. på de poster



For hele 2017/18 opjusterede Ambu forventningerne og sigter nu efter en organisk vækst målt i lokale valutaer på cirka 15 pct., og overskudsgraden (EBIT-margin) ventes i danske kroner at ramme 21-22 pct. Alligevel drattede aktien, da investorerne havde forventet endnu mere.



"Det er en aktie, der er høje forventninger til, og det viser dagens regnskab også. Aktien handler på høje multipler, så der skal virkelig leveres resultater. Så selv om opjusteringen kom, så lå forventningerne endnu højere i markedet, og det er forklaringen på reaktionen," sagde Martin Munk, aktierådgiver i Jyske Bank, torsdag eftermiddag til Ritzau Finans.



Fredag blev det så til en stigning på 9,5 pct. til 254 kr., men uenigheden om, hvilken vej aktien skal, var atter slående.



Ambu-aktien er indtil videre steget 128,4 pct. siden årets start.



