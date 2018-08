ABG rundbarberer Santa Fe's kursmål med 35 pct

Relateret indhold Aktieordbog

Santa Fe Group har været årets klart dårligste aktie i Danmark. Siden årsskiftet har aktien tabt mere end 49 pct., og aktien skifter lige nu hænder for 26,5 kr.



Forud for torsdagens halvårsregnskab har Norske ABG Sundal Collier sænket kursmålet for aktien i Santa Fe Group med hele 35 pct.



Det nye kursmål er dermed 26 kr. mod tidligere 40 kr. Investeringsbankens anbefaling lyder fortsat på "hold".



De seneste år har Santa Fe Group, der i 1970'erne havde sin storhedstid under navnet Østasiatisk Kompagni, oplevet faldende omsætning, og i 2018 ventes omsætningen at lande i omegnen af 270 mio. euro.



I slutningen af 1970'erne havde Østasiatisk Kompagni 40.000 ansatte og var nordens største virksomhed målt på omsætning. I 2017 lå omsætningen hos Santa Fe Group på 2,2 mia. kr., mens antallet af ansatte var faldet til 2386.