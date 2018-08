Studie underbygger Novo-guldhåbs effekt mod hjerteanfald

Novo-midlet Ozempic, som i år er blevet lanceret i USA, Canada og Danmark, reducerer risikoen for alvorlige hjerteanfald. Det gælder uanset om folk tidligere har været ramt af et hjertetilfælde. Det viser nye analyser af studier midlets effekt, som netop er blevet offentliggjort.Ozempic er ligesom storsællerten Victoza et såkaldt GLP1-middel, men det har den fordel, at patienterne kan nøjes med at tage det én gang om ugen i stedet for dagligt.Midlet er også godkendt i Japan og af EU-Kommissionen.Analytikere har spået, at over 75 pct. af den vækst, Novo Nordisk kan skabe frem mod 2025, skal komme fra Ozempic, og enkelte analytikere spår, at lægemidlet på toppen kan nå et salg over 50 mia. kr.