Russisk våbenproducent lancerer ny elektrisk bil - skal konkurrere med Tesla

Den russiske våbenproducent har lanceret en ny elbil, som er inspireret af en sjælden 1970-model, men som har ny teknologi, der skal konkurrere med Elon Musks Tesla.



Kalashnikov, som er kendt for maskinpistolen AK-47, har præsenteret den nye retro-models prototype, CV-1, på en af forsvarets udstillinger uden for Moskva.



Bilens design er inspireret af en gammel sovjetisk model, som blev udviklet i 1970'erne, og som fik navnet "Izh-Kombi," skriver Kalashnikov på koncernens hjemmeside.



Holdingselskabet Kalashnikov Concern siger, at det har udviklet nogle stærke elementer til den nye "elektriske superbil" - blandt andet "en revolutionær inverter", som omformer jævnstrøm til vekselstrøm.



- Vi udvikler vort eget koncept for en elektrisk superbil, som er baseret på adskillige dele fra koncernens originale system, siger firmaet i dets pressemateriale.



- Denne teknologi vil placere os i samme liga som globale elbilproducenter som Tesla og gør os til deres konkurrent, hedder det videre med tilføjelsen:



- Vi har i udviklingen af vort koncept ladet os inspirere af de erfaringer, som ledende producenter på det globale marked har gjort.



Koncernen Kalashnikov har længe forsøgt at udvide dets brand - blandt andet ved lancere tøj og andre civile forbrugsgoder fra paraplyer til mobiltelefoncovers.



Flere har givet udtryk for skepsis på selskabets officielle Facebookside.



- Jeres kampvogn er alletiders, men det er bedst, hvis I holder jer fra biler, skriver en bruger.



Der er ikke offentliggjort oplysninger om prisen på det nye køretøj.



/ritzau/AFP