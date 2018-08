Biler og råvarer trækker op inden nyt fra Powell

Relateret indhold Aktieordbog

Små stigninger har tag i de europæiske aktiemarkeder fredag, hvor investorerne er på tæerne op til eftermiddagens centralbankmøde i Jackson Hole.



Hovedbegivenheden er en tale klokken 16 fra chefen for den amerikanske centralbank, Jerome Powell.



Stoxx 600-indekset ligger ved 13.15-tiden 0,3 pct. højere i 384,38 - understøttet af blandt andet bilbranchen og minesektoren.



Underindekset for bilbranchen genvinder 0,7 pct. efter fald midt på ugen, i forbindelse med at dækproducenten Continental kom med en overraskende nedjustering af forventningerne til 2018.



Endnu bedre går det minesektoren, der stiger med 1,2 pct. efter prisstigninger på blandt andet kobber. Kobberproducenten Antofagasta stiger mest blandt mineselskaberne med 3,3 pct.



Et stærkt regnskab løfter også den irske anlægsvirksomhed Kingspan, der har lagt sig øverst på listen over de mest stigende aktier i Stoxx 600-indekset.



Kingspans fremgang løber op i 8,5 pct., og der er langt ned til toeren på fredagens topscorerliste - danske Ambu - som genvinder 5,3 pct. efter en markant nedtur torsdag på 12 pct. i kølvandet af regnskabet for tredje kvartal.



Britiske Shire stiger lidt over 2 pct., efter at medicinalvirksomheden har sikret sig en godkendelse i USA til et nyt lægemiddel til behandling af en sjælden og arvelig hudsygdom.



Listen over fredagens største tabere i Stoxx 600-regi toppes af den svenske snus-mastodont Swedish Match, der falder over 4 pct. Det amerikanske børshus Jefferies har indledt dækning af aktien med anbefalingen "underperform".



/ritzau/FINANS