Jens Kramer får nyt job hos nordisk ejendomsgigant

Jens Kramer Mikkelsen, tidligere adm. direktør i Københavns store ejendomsudviklingsselskab, By & Havn, har fået job i selskabet NREP - Nordic Real Estate Partners.



Kramer skal står i spidsen for NREP's byudviklingsaktiviteter i Norden. NREP har igennem mange år udviklet fast ejendom via fonde og er bl.a. et stærkt kort inden for moderne lagerejendomme, men har også aktiviteter inden for boligejendomme. NREP opererer i det nordiske område og har ejendomme for 30 mia. kr. under forvaltning.



"Ingen har haft en mere betydningsfuld betydning for Københavns udvikling i de senste 30 år end Jens Kramer Mikkelsen. NREP's mission er at gøre fast ejendom bedre, og Kramers unikke kendskab til moderne og innovativ byudvikling vil blive et vigtigt bidrag til at virkeliggøre vores mission," siger Rasmus Nørgaard, der er medstifter af NREP.



Kramer forlod By & Havn i april efter en fyreseddel fra formand Karsten Koch. Formanden anså alderssammensætninge i By & Havns direktion for problematisk - bl.a. fordi Kramer var 67 år.



Efterfølgende har Kramer kraftigt signaleret, at han på ingen måde var på vej til at gå på pension.



"Jeg ser meget frem til at deltage i NREP's ambitiøse projekter, og jeg finder det inspirerende, at at medvirke til at overføre min erfariinger fra byudvikling af København til andre nordiske byer," siger han.