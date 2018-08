Den tyske industrigigant Siemens afviste fredag rapporter i det tyske månedsmagasin Manager Magazin om, at det kan skære 20.000 stillinger væk som led i sin "Vision 2020"-strategi.



- Vi kan ikke følge ræsonnementet bag disse tal, der er nævnt i tidsskriftets artikel. Ingen udsagn af denne art er foretaget, siger Siemens i en udtalelse ifølge Reuters.



Manager Magazin skrev torsdag, at Siemens' administrerende direktør, Joe Kaeser, under et roadshow i starten af august i samtaler med investorer skulle have givet udtryk for, at 20.000 arbejdspladser kunne blive overflødige.



Det kunne ske gennem reduktioner på det administrativt personale, inden for det juridiske område og finans, samt i selskabets delte servicedivision.



Siemens har i øjeblikket 380.000 ansatte på globalt plan ifølge AFP.



/ritzau/FINANS