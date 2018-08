Mio. kr. Q2 2018 Q2 2017 H1 2018 H1 2017 FY 2017 Nettoomsætning 830,2 763,0 1642,8 1551 3269,1 EBIT 40,7 33,7 69,3 74,5 147,2 Resultat før skat 38,3 31,0 70,5 69,4 145,5 Nettoresultat 29,9 23,7 55,2 53,7 114,8

Mio. kr. Ved Q2 2018 Før Q2 2018 Resultat før skat 145-155 145-155

Brødrene A&O Johansen, der handler med blandt andet værktøj til både professionelle og private, har i andet kvartal nydt godt af en bred efterspørgselsfremgang og en ekstra handelsdag.Omsætningen er steget til 830,2 mio. kr. fra 763 mio. kr. i sidste års andet kvartal. Det bragte derved omsætningen for årets første seks måneder op på 1642,6 mio. kr., hvilket var en stigning på 91,6 mio. kr. eller 6 pct. i forhold til samme periode året før.- Væksten kan primært henføres til det professionelle marked i Danmark samt det private online-marked, skriver Brødrene A&O Johansen i halvårsregnskabet og nævner også en ekstra arbejdsdag som følge af påsken som et positivt bidrag.På driften kunne selskabet i andet kvartal notere et resultat (EBIT) på 40,7 mio. kr., som lå over de 33,7 mio. kr., der strømmede ind på den post i samme kvartal sidste år.Dog bød første halvår samlet på en tilbagegang, da Brødrene A&O Johansen havde et driftsoverskud på 69,3 mio. kr., hvilket var lavere end de 74,5 mio. kr., som udgjorde driftsoverskuddet i sidste års tilsvarende periode.- I forhold til samme periode sidste år er EBIT 5,2 mio. kr. lavere, og overskudsgraden er 0,6 pct.point lavere som følge af højere afskrivninger og omkostninger, forklarer Brødrene A&O Johansen i regnskabet.Trods det samlede fald i driftsindtjeningen for første halvår bliver bundlinjen reddet af den pæne fremgang på toplinjen, idet overskuddet efter skat ramte 55,2 mio. kr. for dette års første seks måneder mod 53,7 mio. kr. i samme periode året før.Ud af dette kom 29,9 mio. kr. fra dette års andet kvartal mod 23,7 mio. kr. i den tilsvarende periode sidste år.Sammen med regnskabet fastholder Brødrene A&O Johansen forventningerne til 2018 om et resultat før skat på 145-155 mio. kr.Tal fra A&O Johansens regnskab for andet kvartal af 2018:A&O Johansens forventninger til 2018:/ritzau/FINANS