Pandora-analytikerne har mistet troen på selskabets vækstmål

i pct. 2018 nu 2018 før 2019 nu 2019 før 2020 nu 2020 før Omsætningsvækst i lokal valuta (e) 4,3 5,8 5,7 8,0 6,6 7,7 EBITDA-margin pct. (e) 32,1 35,2 31,7 34,8 30,4 34,3

i pct. 2018 frem til 2022 Vækst i lokal valuta 4-7 7-10 EBITDA-margin 32 35

Tilliden til Pandora led et stort knæk, da smykkeselskabet nedjusterede forventningerne til 2018 i starten af august, og aktieanalytikerne tror nu ikke længere på Pandoras langsigtede forventninger, som gælder frem til 2022.Det viser analytikernes estimater for 2018, 2019 og 2020, som Ritzau Estimates har indsamlet efter Pandoras seneste regnskab.- Pandora lancerede i januar et mål om at vokse 7-10 pct. om året til og med 2022, og så ser det ikke helt vildt godt ud, at det bare syv måneder senere bliver nedjusteret for det første år i perioden, siger aktieanalytiker Søren Løntoft Hansen fra Sydbank.- Pandora er i øjeblikket ramt af, at det underliggende salg falder (salg renset for nye butikker og butiksovertagelser, red.) - især fordi der er tilbagegang i salget af charms (vedhæng til armbånd, red.) - og jeg tror, at markedet er meget i tvivl om, hvorvidt Pandora i stand til at vende det, siger han.ESTIMATERNE ER BLEVET HØVLETPandoras langsigtede forventninger er en vækst i salget på 7-10 pct. om året og en EBITDA-margin på 35 pct. i perioden 2018-2022, men det bliver ikke nået i år, da forventningerne til 2018 blev nedjusteret til henholdsvis 4-7 pct. og 32 pct. i starten af august.Analytikernes forventninger til Pandora er efter nedjusteringen blevet skåret markant, og de tror nu på en vækst på 5,7 pct. i 2019 og 6,6 pct. i 2020, mens EBITDA-marginen forventes at være på henholdsvis 31,7 pct. og 30,4 pct. - altså et stykke under de langsigtede mål.Den nye Pandora-ledelse, der efter fyringen af topchef Anders Colding Friis har finansdirektør Anders Boyer i spidsen, har ellers sagt, at selskabet vil kunne leve op til målene næste år.Anders Boyer sagde på en telekonference efter seneste regnskab, at der er mulighed for at få EBITDA-marginen tilbage på 35 pct. i 2019, hvilket blandt andet vil kræve, at væksten igen er på 7-10 pct., og at det underliggende salg ikke længere falder.- Anders Boyer lagde byggestenene til, hvordan man kommer op på de 35 pct. i EBITDA-margin. Det forudsætter en vending i det underliggende salg, og her mangler vi at se nogle tegn på, at det sker, før vi vil lade tvivlen komme Pandora til gode, siger Søren Løntoft Hansen.KAN SKROTTE LANGSIGTEDE MÅLSelv om Pandoras langsigtede forventninger indtil videre består, ser analytikeren en sandsynlighed for, at Pandora kan blive nødsaget til at skrotte eller nedjustere dem.- Det er der helt klart en risiko for, og det er også baggrunden for, at analytikerne har skåret markant i deres estimater. Der er ikke mange, som er klar til at lægge alt for mange positive scenarier ind i deres forventninger, når der er nogle ret store udfordringer, som ikke er blevet adresseret - især i forhold til charms, siger Søren Løntoft Hansen.De lavere estimater for Pandora er også afspejlet i aktiekursen, som er faldet 43 pct. i 2018.Analytikernes forventninger til Pandora i årene 2018, 2019 og 2020:(e) = medianestimater indsamlet af Ritzau Estimates blandt op til fem analytikere for tallene før regnskabet for andet kvartal, mens seks analytikere har leveret estimater efter regnskabet.Pandoras forventninger:/ritzau/FINANS