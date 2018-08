Kinesisk internetgigant har markant vækst

Relateret indhold Artikler

Den kinesiske handelsplatform Alibaba havde markant omsætningsvækst i første kvartal af 2018/19, men indtjeningen er ikke fulgt med, og overskuddet per aktie er lavere end ventet ifølge Bloomberg News.



Ikke desto mindre stiger aktien med 3,2 pct. på det amerikanske formarked.



Alibabas omsætningen steg med 61 pct. til 80,9 mia. yuan, eller 75,8 mia. kr., fra 50,2 mia. yuan i samme periode sidste år. Fremgangen var præcis som ventet i analytikerkorpset, viser estimater indsamlet af Bloomberg.



Det justerede nettoresultat landede på 20,1 mia. yuan mod 20,0 mia. yuan i første kvartal.



Målt på det justerede resultatet per aktie blev det til et overskud på 8,04 yuan, hvilket er lavere end analytikernes estimat på 8,19 yuan ifølge Bloomberg News.



/ritzau/FINANS