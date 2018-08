Mio. kr. Q3 2017/18 Q3 2016/17 9M 2017/18 9M 2016/17 FY 2016/17 Omsætning 156,5 126 449,4 367,3 492,8 EBIT 13,4 10,8 41 32,4 45,9 Resultat før skat 14,8 10,5 42,8 34,3 46,8 Nettoresultat 11,5 8,1 33,1 26,8 35,3

Procentvis stigning Ved Q3 2017/18 Før Q3 2017/18 Omsætningsvækst 21 pct. 20 pct. Vækst resultat før skat 20 pct. 20 pct.

Tekstilvirksomheden Gabriel havde fremgang over hele linjen i tredje kvartal, og selskabet skubber forventningerne til årets salg i vejret.Gabriel, der især tjener sine penge på tekstiler til kontormøbler, løftede salget med 24 pct. til 156,5 mio. kr. i kvartalet, mens overskuddet før skat blev øget med hele 41 pct. til 14,8 mio. kr.Den højere vækst på bundlinjen skyldes en indtægt på 0,6 mio. kr. på finansposterne som følge af gunstig udvikling i udenlandske valutakurser, hvorimod sidste års resultat var en udgift på 1,2 mio. kr. på den post.Gabriel fortæller, at der har været fremgang i salget inden for alle forretningsenheder og alle markeder, hvoraf Europa er klart det største.Fremgangen gælder dog ikke den britiske virksomhed Screen Solutions, der blev købt i 2016, hvor Gabriel er ved at tilpasse sin strategi, hvilket har ført til et planlagt fald i salget.Gabriel justerer sine forventninger i forbindelse med regnskabet, og nu er forventningen en omsætning i niveauet 595 mio. kr. mod tidligere 590 mio. kr. Det svarer til en omsætningsvækst på 21 pct. mod tidligere 20 pct.Resultatet før skat ventes fortsat at lande i niveauet 56 mio. kr. svarende til en vækst på 20 pct.Gabriel-aktien stiger 1 pct. til 588 kr. efter regnskabet, hvilket øger årets afkast til 15,1 pct.Tabel for Gabriel Holdnings regnskab for tredje kvartal af regnskabsåret 2017/18:Gabriel Holdings forventninger til 2017/2018:/ritzau/FINANS