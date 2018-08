Mio. euro Q2 2018 Q2 2017 H1 2018 H1 2017 FY 2017 Omsætning 83,0 75,1 172,8 148,2 343,4 EBIT 14,0 13,2 37,4 23,4 88,9 Resultat før skat 15,2 12,5 36,8 22,5 87,7 Nettoresultat 11,2 9,4 27,5 16,9 66,5

Pct. Ved Q2 2018 Før Q2 2018 Omsætningsvækst (i lokal valuta) 10-15 pct. 10-15 pct. Overskudsgrad (i lokal valuta) 24,5-27,5 pct. 24,5-27,5 pct.

Softwareselskabet Simcorp har i andet kvartal haft en omsætning, der landede højere sammenlignet med samme kvartal året før. Også indtjeningen er i fremgang, mens ordrebogen er godt spækket i årets første halvår.Omsætningen landede i andet kvartal på 83 mio. euro mod 75,1 mio. euro i samme kvartal sidste år.Med til at hive omsætningen op for selskabet, der tjener sine penge på at sælge software og service til selskaber, der forvalter penge, var udviklingen i Simcorp Italiana, der blev erhvervet i august sidste år.For ordreindgangen nåede den i dette års andet kvartal op på 16 mio. euro mod 10,9 mio. euro i den tilsvarende periode året forinden. Det inkluderer en stor licensaftale hos eksisterende kunder i Centraleuropa samt to nye kunder i Nordeuropa.Det gav ved udgangen af kvartalet en ordrebog på 25,8 mio. euro. På samme tid sidste år udgjorde ordrebogen 13,4 mio. euro.På indtjeningssiden kunne Simcorp for andet kvartal fremvise et driftsresultat (EBIT) på 14 mio. euro, som var bedre end de 13,2 mio. euro, der strømmede ind på den post i andet kvartal sidste år.Før skat var der tale om et overskud på 15,2 mio. euro, mens der i den tilsvarende periode året før var et overskud før skat på 12,5 mio. euro.Finansposter skæppede blandt andet i kassen, da der her var et overskud på 1,2 mio. euro i perioden mod et minus på 0,7 mio. euro i samme periode året før.Alt i alt gav det på bundlinjen et overskud efter skat på 11,2 mio. euro. Det var højere end samme periode året før, hvor Simcorp tjente 9,4 mio. euro efter skat.Simcorp fastholder forventningerne til 2018 om en omsætningsvækst på 10-15 pct. og en overskudsgrad (EBIT-margin) på 24,5-27,5 pct. Begge er målt i lokal valuta.Simcorp-aktien er med en stigning på 53 pct. den tredjemest stigende i C25-indekset i år.Tabel for Simcorps tegnskab for andet kvartal af 2018:Simcorps forventninger til 2018:/ritzau/FINANS