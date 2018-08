Ambu lidt ringere end ventet på indtjening, men opjusterer for hele året

Ambu kom ud af tredje kvartal af regnskabsåret 2017/18 med et salg på 673 mio. kr. og et overskud af driften på 151 mio. kr.



Ifølge det amerikanske finanshus JP Morgan var der ventet et salg på 671 mio. kr. et overskud af driften på 162 mio. kr.



Selskabet...