Silicon Valley-investor: Danske iværksættere skal lære at "pitche"

Relateret indhold Tilføj søgeagent Silicon Valley Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler

Han har investeret i 115 virksomheder og modtager hver uge omkring 300 forslag fra iværksættere, der forsøger at rejse kapital til deres forretningsidé.



Den amerikanske superinvestor Daniel Curran har sin gang i Silicon Valley, hvor "entrepreneurs" er vante til at skulle levere knivskarpe præsentationer for at blive hørt.



Det stiller store krav til danske iværksættere, der vil have Daniel Currans opmærksomhed og dermed adgang til en kommende venturefond, som han vil stifte med fokus på danske robotvirksomheder.



Hård dom



Forleden var han i Danmark for at møde iværksættere og investorer, og han nåede også at se et par "decks", altså skriftlige præsentationer fra kapitalhungrende opstartsvirksomheder.



Og dommen var hård:



"Ingen er kommet i et perfekt format. I Silicon Valley ser jeg decks, hvor jeg ikke behøver at tilføje noget som helst. Jeg kan bare gå videre med det," siger Daniel Curran, der har udviklet sine egne værktøjer til lynhurtigt at filtrere de mange henvendelser, han får fra iværksættere.



Sammen med danske Michael Rosschou er han på vej med venturefonden Curran Rosschou Venture Capital, der med tilsagn på op mod 2 mia. kr. skal grave efter guld i det danske iværksættermiljø.



Fortæl den sande historie



Heller ikke han mener, at danske iværksættere er dygtige nok til at sælge sig selv.



"Nej, det er de ikke. De mangler at fortælle, om de har fremdrift, og om der er konkurrenter i markedet. Hvis de udelader den slags i deres præsentation, så er det fordi, de ikke fortæller den sande historie, og så står investoren af fra starten," siger Michael Rosschou, der opfordrer virksomhederne til at øve sig i at levere et rigtig godt investorpitch til investorerne.



Det er da også, hvad den kommunale organisation Odense Seed And Venture er begyndt at gøre.



Forud for det årlige Investor Summit i september, hvor 25 iværksættere møder ca. 100 mulige investorer, sendes de nystartede virksomheder på skolebænken.



Ti ting man ikke siger



"Vi gør meget mere ud af pitch-træning i år og bruger mere tid på det. Der er ti ting, som man bare ikke siger, og ti ting, som man skal have styr på. Vi fortæller ikke, hvad de skal sige, men hvilke emner, de skal komme ind på," siger Michael Hansen, chef for Odense Seed And Venture og arrangør af Investor Summit den 12. september.



Den sidste pitchtræning fandt sted onsdag, og her blev iværksætterne præsenteret for en færdig skabelon, som de kan lade sig inspirere af.



"Der findes tusindvis af skabeloner til investorpitches på nettet, som de bare kan finde. Dog har vi denne gang lavet en skabelon med fokus på hardware-robotter, der gør det nemmere for iværksætterne at lave deres pitch og dermed gør det mere sandsynligt at finde investorer," siger Michael Hansen.



Satsningen på pitch-træning sker i erkendelse af, at nogle iværksættere tidligere har fokuseret for meget på deres teknologi og mindre på de spørgsmål, som en nysgerrig investor savner svar på.