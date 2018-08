Relateret indhold Artikler Aktieordbog

Newcap Holding nedjusterer forventningerne til 2018 og venter nu et driftsresultat i størrelsesordenen 10 til 18 mio. kr.



Det fremgår af selskabets regnskab for andet kvartal af 2018.



Tidligere ventede selskabet et driftsresultat i størrelsesordenen 20-32 mio. kr.



Samtidig dropper Newcap sit absolutte mål om et driftsoverskud på minimum 75 mio. kr. i 2020.



- Ledelsen vil i stedet fastsætte mål for den fremtidige udvikling i væsentlige nøgletal, der påtænkes fremlagt i forbindelse med offentliggørelse af årsregnskab for 2018, skriver Newcap.



/ritzau/FINANS