Matas: Solskin og e-handel øger sommersalget

Mio. kr. Q1 2018/2019 Q1 2017/2018 FY 2017/18 Omsætning 843,8 830,8 3419 Bruttoresultat 381,7 379,1 1549 EBITDA 133,3 136,5 535 EBITDA-margin 15,8 16,6 15,6 Resultat før skat 90,8 94,9 349,2 Nettoresultat 70,8 74 280

. Ved Q1 '18/19 Før Q1 '18/19 Omsætningsvækst, sammenligneligt minus 1 til plus 1 minus 1 til plus 1 EBITDA-margin "mere end" 14,5 pct. "mere end" 14,5 pct.

Matas kom onsdag morgen med regnskab for første kvartal, hvilket er det første regnskab efter præsentation af selskabets nye strategi - "Et fornyet Matas" - som selskabet offentliggjorde i sit seneste årsregnskab og skal række frem til 2023.Matas noterer sig i regnskabet, at e-handlen er vokset med 50 pct. sammenlignet med samme periode sidste år, hvilket selskabet blandt andet tilskrives iværksættelsen i starten af året af en digital vækstplan under overskriften Matas 4D, der skal gøre det nemmere at handle på selskabets hjemmeside.Den varme sommer har også været med til at tiltrække flere kunder i Matas-butikkerne, og den bagende sol har måske ikke overraskende øget salget af solcreme.- Året er startet godt med flere kunder og vækst i salget. Samlet set betjente vi 120.000 kunder flere end samme kvartal sidste år. Væksten er først og fremmest drevet af den oprustning på matas.dk, vi igangsatte i starten af året. Den solrige forsommer har samtidig givet et markant løft i solcremesalget, siger administrerende direktør i Matas Gregers Wedell-Wedelsborg i regnskabet.Omsætningen i Matas steg i første kvartal med 1,6 pct. til 843,8 mio. kr. sammenlignet med samme periode sidste år. Det er den første stigning i omsætningen i et stykke tid, hvor Matas har været ramt af konkurrencen fra kæden Normal og detailhandlere.Matas peger på den nye vækstplan, som årsagen til fremgangen i omsætningen, mens driftsindtjeningen, EBITDA, trods det stigende salg er faldet til 133,3 mio. kr. fra 136,5 mio. kr. i samme periode sidste år. Det lavere resultat skyldes udgifter til selskabets tidligere direktørs fratrædelse.- På grund af ekstraordinære fratrædelsesomkostninger i forbindelse med omstrukturering af ledelsen, blev periodens resultat efter skat en smule lavere end samme kvartal sidste år, mens EBITDA-marginen justeret for særlige poster var på niveau med første kvartal 2017/18, siger Gregers Wedell-Wedellsborg.EBITDA-marginen viste et fald til 15,8 pct. fra 16,4 pct.Matas fastholder i regnskabet forventningerne til hele regnskabsåret, og venter dermed fortsat et uændret niveau for den underliggende omsætning sammenlignet med 2017/18 og en EBITDA-margin på mere end 14,5 pct.Tabel for Matas for første kvartal af 2018/2019:Forventninger til regnskabsåret 2018/2019:/ritzau/FINANS