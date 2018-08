Matas: Fremgang i omsætning - men overskuddet falder

Materialistkæden Matas havde fremgang på toplinjen i første kvartal i det forskudte regnskabsår 2018/19, mens der omvendt var tilbagegang på bundlinjen.



Resultatet efter skat landede på 70,8 mio. kr., og omsætningen lød på 843,8 mio. kr.



I første kvartal i 2017/18 fik Matas et overskud efter skat på 74 mio. kr. og en toplinje på 830,8 mio. kr.



Og like-for-like væksten endte på 1,1 pct. mod minus 2,9 pct. i perioden sidste år. Den er påvirket positivt af en kalendereffekt på 0,5 pct.point.



- Året er startet godt med flere kunder og vækst i salget. Samlet set betjente vi 120.000 kunder flere end samme kvartal sidste år. Væksten er først og fremmest drevet af den oprustning på matas.dk, vi igangsatte i starten af året.



- Den solrige forsommer har samtidig givet et markant løft i solcremesalget. Endelig har kvartalet været påvirket af en positiv kalendereffekt, forklarer administrerende direktør i Matas Gregers Wedell-Wedellsborg i regnskabet.



Resultatet af den primære drift på EBITDA-niveau faldt til 133,3 mio. kr. fra 136,5 mio. kr., og EBITDA-marginen landede på 15,8 pct. mod 16,4 pct. i første kvartal sidste år.



- På grund af ekstraordinære fratrædelsesomkostninger i forbindelse med omstrukturering af ledelsen, blev periodens resultat efter skat en smule lavere end samme kvartal sidste år, mens EBITDA-marginen justeret for særlige poster var på niveau med første kvartal 2017/18, siger direktøren.



/ritzau/FINANS