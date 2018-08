Nordic Shipholding nedjusterer forventningerne til 2018 og venter nu et EBITDA-resultat på 1,5-4,5 mio. dollar og et resultat før skat på mellem minus 18 og minus 15 mio. dollar.



Det fremgår af selskabets regnskab for andet kvartal af 2018.



Tidligere ventede selskabet et EBITDA-resultat på 7-10 mio. dollar og et resultat før skat på mellem minus 1,5 og minus 3,5 mio. dollar.



Der er i forventningerne ikke inkluderet eventuelle yderligere nedskrivninger på flådeværdierne, fremhæver selskabet.



/ritzau/FINANS