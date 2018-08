Genmabs Darzalex-salg viser lille vækst på det amerikanske marked

Salget af Genmabs kræftmiddel Darzalex viste en beskeden vækst på det amerikanske marked i juli.



Darzalex, der er godkendt til behandling af knoglemarvskræft, solgte for 116,45 mio. dollar i USA, hvilket var 0,3 pct. højere end i juni, men 4,8 pct. fra rekorden på 122,05 mio. dollar i maj.



Det viser data fra det amerikanske analysehus Symphony Health, som dækker over salget via institutionelle salgskanaler til blandt andet hospitaler og lægeklinikker.



Tallene er ikke et billede på den samlede omsætning, men kan bruges som et pejlemærke for salget i USA, der med afstand er det vigtigste marked for Darzalex.



Genmab-topchef Jan van de Winkel har ved flere lejligheder udtalt, at man ikke skal lægge for meget i tallene måned til måned, men i stedet vurdere dem på kvartalsbasis.



I første halvdel af 2018 har det samlede Darzalex-salg været på 943 mio. dollar. Genmabs forventninger for 2018 er et Darzalex-salg på 2-2,3 mia. dollar.



/ritzau/FINANS