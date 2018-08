GN overgår forventninger - Audio opjusterer vækstmål i år

GN Store Nord leverer en organisk vækst på 11 pct. i selskabets andenkvartalsregnskab, der netop er udkommet.



På forhånd havde analytikerne ifølge Ritzau Estimates ventet en organisk vækst på 9,8 pct.



Omsætningen lander på 2,564 mia. kr., hvor det tilsvarende kvartal sidste år lå på 2,393 mia. kr.



Samtidig opjusterer lyddivisionen GN Audio sit vækstmål for 2018.



Nu lyder vækstmålet ikke længere på 15 pct. i år, men mellem 16 og 19 pct.



I kvartalsregnskabet leverer Audio da også en vækst på 19 pct. På forhånd var et vækstmål på 15,2 pct. ventet.



Omsætningen I Audio-divisionen stiger til 1,131 mia. kr. fra 978 mio. kr. i Q2 2017.



Den anden division, høreapparatsforretningen GN Hearing, som er den største af de to divisioner i GN Store Nord, fastholder sine forventninger til året.



Det var på forhånd ventet, at selskabet ville levere en omsætningsvækst på 6 pct., og det var præcis, det Hearing præsterede.



Omsætningen landede på 1,433 mia. kr. i kvartalet mod 1,415 mia. kr. i den tilsvarende periode sidste år.



I Hearing voksede ebita 9 pct., og der havde analytikerne på forhånd ventet 6 pct. Ebita landede på 278 mio. kr. i kvartalet. I det sammenlignelignelige kvartal sidste år lå ebita på 255 mio. kr.



Ebita-marginen voksede 1,4 pct. mere end tilsvarende periode sidste år, og nåede helt op på 19,4 pct., hvilket er en spids over, hvad analytikerkorpset havde ventet, de havde regnet med 19 pct.