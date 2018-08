GN-optakt: Nyt produkt skal trække vækstløft i andet halvår

Mio. kr. Q2 18(e) Q2 17 FY 18(e) FY 17 Omsætning 2512 2393 10.248 9585 - Hearing 1431 1415 5831 5615 - Audio 1086 978 4436 3970 Organisk vækst (%)* 9,8 7 9,8 8 - Hearing 6,0 5 6,2 6 - Audio 15,2 12 14,7 10 EBITA 433 386 1909 1744 - Hearing 273 255 1214 1153 - Audio 190 168 824 721 EBITA-margin (%) 17,2 16,1 18,6 18,2 - Hearing 19,0 18,0 20,9 20,5 - Audio 17,4 17,2 18,5 18,2 Resultat før skat 379 346 1683 1504 Nettoresultat 296 268 1313 1122

Der er ikke lagt op til de store nyheder, når GN Group afleverer regnskab for andet kvartal onsdag morgen.Selskabet, der tjener sine penge på høreapparater og headsets, har nemlig allerede i sidste uge løftet sløret for to nyheder, der skal være med til at trække den ekstra organiske vækst i andet halvår, som GN selv har lagt op til gennem hele 2018, men som analytikerne har haft lidt sværere ved at få øje på.Men lanceringen af Resound Linx Quattro, der er baseret på et helt nyt chipset, giver ifølge flere aktører høreapparatselskabet GN Hearing gode kort på hånden til at skrue op for væksten i andet halvår, ligesom det også var tilfældet sidste år."Det bliver endnu et af de år, hvor GN skal levere lidt ekstra i andet halvår. Men det er også blevet lidt mere troværdigt nu, hvor der er et nyt produkt," siger Morten Imsgard, der er senioranalytiker hos Sydbank, til Ritzau Finans."Og det er ikke bare et produkt, der skal erstatte Resound Linx 3D (forgængeren, red.), men som skal sameksistere med det. GN vil gerne have endnu højere priser, men er også klar over, at det stadig har et produkt, der også er ret konkurrencedygtigt," fortsætter analytikeren.Ligeledes i sidste uge fortalte GN Hearing, at selskabet har indgået et samarbejde med teknologikæmpen Google, der åbner mulighed for at levere direkte streaming fra de nye Resound Linx Quattro-apparater til Android-telefoner uden mellemled.Dermed har det danske selskab taget et stort skridt i forhold til at løse den udfordring, som hele industrien har kæmpet med i flere år, hvor Made for iPhone-høreapparater, som GN Hearing var først på markedet med, ellers har spredt sig til hele industrien.Kun schweiziske Sonova er tidligere kommet med et bud på en "Made for all"-løsning med sin Sword-produktplatform fra sidste år, og dermed giver samarbejdet GN fine muligheder for igen at differentiere sig fra flere af de store rivaler på teknologifronten."Google har indset, at det er en rigtig god idé at lave en standardiseret løsning. Og det er rigtig fint for GN, der kan komme ud og brande sig som det første selskab med en helt ren løsning inden for direkte streaming til Android - ligesom det gjorde det med Apple," siger Morten Imsgard."At vælge GN giver også god mening for Google, fordi GN Hearing i mange år har været længst fremme på teknologi- og tilbehørssiden. De andre skal også nok komme relativt hurtigt efter det her, men det kommer da alt andet lige til at udvande Sonovas fordel lidt," fortsætter han.Den helt store styrke for GN Hearing i forhold til lanceringen af Resound Linx Quattro er dog, at apparatet er baseret på et nyt chipset.Det betyder en ny og hurtigere processor, som har givet selskabet mulighed for at tage et større skridt inden for den rent audiologiske udvikling. Og netop den del blev kritiseret lidt ved lanceringen af Resound Linx 3D, der ellers har haft pæn succes."Et nyt chipset plejer at åbne op for lidt flere reelle audiologiske forbedringer, fordi processoren bliver forbedret. Der er reel basis for at tage et godt skridt på den del også nu," siger Morten Imsgard."Kigger man på William Demant Holdings store succes med Oticon Opn (selskabets trådløse topprodukt, red.), har den også været baseret på fordelene ved et nyt og stærkt chipset, der har givet masser af muligheder," fortsætter han.I forbindelse med selve regnskabspræsentationen vil der formentlig blive stillet spørgsmålstegn ved udviklingen i den offentlige amerikanske salgskanal Veterans Affairs (VA), hvor GN Hearing gennem flere år har været utrolig stærk som den næststørste aktør, men hvor udviklingen igen er blevet afdæmpet lidt i løbet af det seneste års tid.I juli faldt markedsandelen målt på antal solgte enheder til 17 pct., efter at den tidligere har været over 21 pct., og i de seneste måneder har GN Hearing måttet vige pladsen som nummer to efter Sonova til den danske rival William Demant Holding."Der vil måske blive boret lidt i VA, hvor tingene ikke længere ser helt så stærke ud, som vi har været vant til tidligere. Det synes at koste lidt, at der mangler nogle produkter med genopladelige batterier der," siger Morten Imsgard.På den anden side har GN Hearing i samme periode haft en pæn udvikling hos de uafhængige forhandlere i blandt andet USA, hvor selskabet tidligere har været underrepræsenteret - delvist som følge af et strategisk sats på netop det.Og fra den front skal de gode nyheder gerne fortsætte."Vi skulle gerne have nogle gode meldinger fra den private del af det amerikanske marked, som gerne skal udvikle sig pænt for GN Hearing, hvis det skal være en endnu større høreapparatproducent end i dag," siger Morten Imsgard.For GN Groups headset-division, GN Audio, vil andet kvartal byde på fortsat markant vækst, hvis man spørger analytikerne, der ifølge Ritzau Estimates venter en organisk fremgang på 15,2 pct.Det følger, efter at GN Audio to gange i løbet af året har opjusteret forventningerne til netop væksten ganske betragteligt, og den pæne udvikling, der er trukket af flere succesfulde produktlanceringer, ser derfor ud til at fortsætte.Forventningerne til hele årets vækst er nu på "op til" 15 pct., og da GN Audio er kendt for at være konservativt indstillet i forhold til forventningerne til markedet, kan man ifølge Morten Imsgard godt regne med, at det også kommer til at holde stik.Tabel over analytikernes forventninger til GN Groups regnskab for andet kvartal:* = tallene for organisk vækst er i GN's regnskaber afrundet til hele tal - derfor ingen decimaler i tallene for andet kvartal 2017 og hele 2017.(e) = medianestimater indsamlet af Ritzau Estimates blandt op til seks analytikere inden regnskabet.Af de fire analytikere, der har tilkendegivet en anbefaling, anbefaler en "køb/akkumuler", to anbefaler "hold/neutral", mens en siger "sælg/reducer".Regnskabet fra GN Group ventes offentliggjort onsdag 22. august omkring klokken 7.00./ritzau/FINANS