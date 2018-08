Det skriver medierne: Landmænd med største underskud siden finanskrisen

Berlingske Business:



Pensionsselskab siger nej til flere mænd i B&O's bestyrelse



Bang & Olufsen skal vælge et nyt medlem til bestyrelsen, og der er opstillet en mand til posten. Men pensionsselskabet MP Pension har som aktionær sat sig på bagbenene og vil stemme nej. Selskabet mener, at tiden er inde til at indføre kvoter for at få flere kvinder ind i bestyrelserne, når frivillighed ikke har givet pote.



Jyske Bank ændrer priserne - boligmarkedet i København har toppet



Jyske Bank vil ifølge topchef Anders Dam gerne give kunderne "et lille skub i den rigtige retning", fordi banken forventer, at boligpriserne i København og Aarhus har toppet. Derfor gør banken det dyrere at få afdragsfrihed og billigere at afdrage.



Investorer bremser Netcompanys himmelflugt



Trods pæne vækstrater fik Netcompanys aktie stryg på børsen i går. Analytiker kalder det forventeligt, mens topchef glæder sig over resultatet.







Danske landmænd får største underskud siden finanskrisen



Nye beregninger fra landbrugets egne økonomer viser, at erhvervet i år får det største underskud siden finanskrisen: 7,5 mia. kr.





Investorer presser bryggerikonge



Efter at have været vidne til en styrtdykkende aktiekurs kræver investorer afklaring og opfordrer til ændringer i det ejerledede Harboes Bryggeri.



Netcompany fortsætter sin succes





It-selskabet Netcompany fortsætter sin imponerende vækst, og tempoet bliver nu sat op i Norge og Storbritannien. Alligevel var der klø til aktiekursen.





Jyske Bank svømmer i penge og nedskriver på tørkeramte landmænd



Jyske Bank har hævet prisen på en række boliglån, og ifølge bankens øverste chef skyldes det især det nye ejendomsskattesystem, der kommer til at ramme ejere af dyre lejligheder i byerne.



Danske Bank tæller eksisterende kunder med som nye kunder



Danske Bank tæller eksisterende kunder med som nye kunder, når storbanken måler udviklingen i kundebestanden. Det vækker undren.



