Facebook sletter hundredvis af konti i kampen mod fake news

Facebook har stoppet misinformationskampagner, der har forbindelser til Iran og Rusland, som blandt andet har forsøgt at påvirke det amerikanske midtvejsvalg i november 2018.



Det oplyser selskabet ifølge nyhedsbureauet Reuters.



Facebook har fjernet 650 forskellige sider, grupper og konti fra Facebook og Instagram med relation til Iran, som har forsøgt at påvirke brugere i USA, Storbritannien, Mellemøsten og Sydamerika.



Derudover er flere sider, grupper og konti blevet fjernet, der er relateret til personer, som den amerikanske regering tidligere har identificeret som russiske efterretningsfolk.



Mange af de fjernede sider har ifølge Facebook været involveret i en koordineret spredning af "upålidelige" informationer.



Facebook har handlet på baggrund af et tip fra cybersikkerhedsselskabet Fireeye, som har sporet netværket af Facebook-sider og -konti.



/ritzau/