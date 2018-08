Hartmann/CEO: Fastholdte forventninger er stærkt med kraftig modvind

Brdr. Hartmann kunne tirsdag eftermiddag gøre status for et andet kvartal, hvor der var pæn fremgang i både salget, driften og overskuddet, selv om valutamodvind har kostet dyrt i de rapporterede tal.



For hele 2018 holder emballageselskabet fast i sine forventninger til både omsætningen og overskudsgraden, men venter nu, at resultaterne vil ramme i den nedre del af de udmeldte intervaller.



Men det er faktisk en halv sejr, lyder det fra selskabet selv. I første halvår kostede valutamodvind godt 100 mio. kr. på salget, mens den negative effekt på driftsresultatet før renter og skat var 30 mio. kr.



Og set i det lys er det positivt, at forventningerne kan fastholdes.



- Vi ser fremgang i vores kerneforretning som baggrund for, at vi kan lande i den nedre del af forventningerne. Og det kan vi, selv om vi er utrolig hårdt ramt af valutakurser, siger Torben Rosenkrantz-Theil, der er administrerende direktør hos Hartmann, til Ritzau Finans.



Selskabet venter fortsat en omsætning på 2,2-2,3 mia. kr. samt en overskudsgrad (EBIT-margin) på 11,5-13,0 pct. i 2018, men venter altså nu, at resultaterne vil ramme i den nedre del af de intervaller.



IRRITERENDE UDFORDRING I ARGENTINA



Med i det regnestykke er det ikke, at Hartmann også er blevet mødt af et krav om, at selskabet skal lave en regnskabsmæssig korrektion for hyperinflation på det argentinske marked.



Endnu er det uvist, hvor meget den korrektion vil betyde. Men det argentinske marked fylder dog ikke så meget i Hartmanns forretning, at man som aktionær umiddelbart skal frygte en nedjustering.



- Jeg tør endnu ikke gætte på, hvor store de korrektioner bliver. Vi arbejder på at få lidt bedre hånd om den situation, og vi vender tilbage med mere information senere, siger Torben Rosenkrantz-Theil.



- Men man skal huske på, at den argentinske forretning som samlet andel af Hartmann er meget beskeden. Så det er ikke noget, der udvikler sig til et mega-event. Men det er irriterende, at sådan en faktor kommer ind oven i den valutamodvind, vi har, fortsætter Hartmann-topchef.



Hartmann har endnu ikke foretaget nogen justeringer for hyperinflationen i regnskabet for andet kvartal, men selskabet venter, at korrektionen vil komme i regnskabet for tredje eller fjerde kvartal.



/ritzau/FINANS