Dansk Aktionærforening får ny direktør: "Jeg kender til de overvejelser, som man sidder med, når opsparingen skal investeres"

Dansk Aktionærforening skifter ud på direktørposten. Mikael Bak overtager posten 1. september fra Leonhardt Pihl, som har siddet i direktørstolen siden september 2016. Pihl stopper efter eget valg for at fokusere på bestyrelsesarbejde og undervisning.



Det skriver Dansk Aktionærforening i en pressemeddelelse.



Mikael Bak har tidligere har stået i spidsen for private equity virksomheden Executive Capital, og han har etableret investornetværket Baxters.



"Mikael er en iværksættertype, der kan sætte ting i gang og har bevist, at han kan gennemføre en strategi succesfuldt. Han er bredt favnende og har arbejdet med investeringer i mange år. Han passer derfor perfekt til at stå i spidsen for det strategiskifte, vi er i fuld gang med i Dansk Aktionærforening," siger Niels Mengel, bestyrelsesformand for Dansk Aktionærforening i meddelelsen.



Mikael Bak har også været selvstændig rådgiver, og han glæder sig til at stå i spidsen for foreningens nye strategi, hvis mål er at skabe mere værdi for medlemmerne.



"Jeg har i mange år arbejdet sammen med private investorer, og jeg kender til de overvejelser, som man sidder med, når opsparingen skal investeres. Det handler i høj grad om tillid, og om at være klædt på til at træffe de rigtige beslutninger, så man kender de risici, man står overfor. Både når man møder banken eller pensionsrådgiveren, og når man selv handler aktier," udtaler han i meddelelsen.



Leonhardt Pihl fortsætter som konsulent for Dansk Aktionærforening.