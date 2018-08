Copenhagen Capital, der tjener penge på at eje og udleje ejendomme, vil frem mod slutningen af 2020 fordoble forretningen.



Selskabet venter i år at runde en ejendomsportefølje på 500 mio. kr., og det skal ved udgangen af 2020 fordobles til 1000 mio. kr., oplyser selskabet i en meddelelse til fondsbørsen.



Samtidig sigter virksomheden efter en årlig forrentning af egenkapitalen på 8 pct.



For at opnå det mål har Copenhagen Capital ansat Lars Falster som ny administrerende direktør. Han har tidligere været chef for ejendomsfinansiering i Jyske Bank og haft en lignende rolle hos FIH Erhvervsbank.



Lars Falster har de seneste måneder været tilknyttet Copenhagen Capital som konsulent, hvor han har været med til at udforme den nye 2020-strategi.



- Copenhagen Capital ser ind i en interessant fremtid og har nu nået en størrelse, der gør det naturligt, at vi styrker virksomheden med en branchekyndig person med dyb indsigt i finansielle forhold og compliance, siger bestyrelsesformand Henrik Oehlenschlæger i en meddelelse.



Ansættelsen betyder, at den hidtidige direktør, Christian Rossing Lønberg, overgår til en rolle som ansvarlig for ejendomsudvikling samt køb og salg af ejendomme.



/ritzau/FINANS