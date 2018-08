Finanshus: Novo-investorers skærpede interesse for fedmemarkedet overrasker

Investorer spørger i stigende grad ind til Novo Nordisks muligheder på markedet for vægttabsmidler, konstaterer Berenberg, der dog mener, at det bliver et sejt træk at få indfriet potentialet.Det fremgår af et analysenotat, hvori banken gentager anbefalingen "hold" af Novo-aktien, efter at Novos ledelse og IR-team har deltaget på investormøder i udlandet i de seneste dage, blandt andet i et arrangement hos Berenberg i Montreal. "Vi blev overraskede over graden af interesse for fedmeforretningen," skriver Berenberg.Børshuset peger på, at salget af Novos vægttabsmiddel Saxenda stadig er relativt lille givet markedets størrelse.Salget af Saxenda udgjorde sidste år i underkanten af 2,6 mia. kr. ud af Novos samlede omsætning på 111,7 mia. kr.Alligevel står det ifølge Berenberg også klart, at Novos egne forventninger til markedet er meget store.Blandt andet udvikles Semaglutid mod fedme, og Novo har også en anden lægemiddelkandidat i pipelinen, som kombineret med Semaglutid potentielt kan give et vægttab på 20-30 pct. - mange gange mere end de nuværende vægttabsmidler kan tilbyde."Vi er enige i, at dette er interessant, men venter at fedmemarkedet vil forblive en udfordrende vej i de næste få år. Vores 2022 Saxenda-estimat ligger 18 pct. under konsensus," skriver Berenberg i notatet.Børshusets kursmål for Novo er uændret 300 kr. Tirsdag formiddag stiger Novo-aktien med 1,8 pct. til 318,65 kr./ritzau/FINANS