Netcompany debuterer med stærk vækst og nedpræciserer

Mio. kr. Q2 18 Q2 17 FY 2017 Omsætning 502,6 302,3 1416,1 EBITA 92,7 71,8 369,0 EBIT 63,8 49,2 273,2 Resultat før skat -1,5 30,4 201,0 Nettoresultat -16,6 22,0 141,6

Pct. Ved Q2 2018 Før Q2 2018 Organisk vækst Høje ende af 20-25 Høje ende af 20-25 Vækst i kr. Høje ende af 37-42 Høje ende af 37-42 Just. EBITA-margin Lave ende af 24,5 til 27,5 24,5 til 27,5 Res før skat 213 til 282 mio. kr. 213 til 282 mio. kr.

Netcompany fortsatte sin markante vækst i andet kvartal, hvor den organiske vækst på 36,8 pct. lå markant over 2018-målet om en organisk vækst på 20-25 pct. Alligevel nedpræciseres forventningerne til driftsmarginen.Medregnet et nyligt opkøb i England steg it-serviceleverandørens omsætning til 502,6 mio. kr. i andet kvartal fra 302,3 mio. kr. i samme periode sidste år.Driftsresultatet før afskrivninger, ebita, steg til 92,7 mio. kr. fra 71,8 mio. kr., mens bundlinjen vendte til et underskud på 16,6 mio. kr. fra et overskud på 22 mio. kr. i andet kvartal af 2017.For helåret venter Netcompany, der blev børsnoteret i juni, nu at ramme en ebita-margin i den lave ende af det tidligere udmeldte interval på 24,5-27,5 pct.De øvrige forventninger fastholdes med en forventet vækst i omsætningen i den øvre ende af 37-42 pct. og en organisk vækst også i den høje ende af det udmeldte interval på 20 pct. til 25 pct.Tabel for Netcompanys kvartalsregnskab for andet kvartal af 2018:Netcompanys forventninger til 2018:/ritzau/FINANS