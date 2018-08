Novo har medvind med endnu et studie af diabetespille

Relateret indhold Tilføj søgeagent Novo Nordisk Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Novo Nordisk

Novo Nordisks diabetespille, oral Semaglutid, har atter levet op til forventningerne og mødt målsætningen i et af de ti kliniske fase 3-studier, som selskabet gennemfører.



I et studie med 324 type 2-diabetikere med moderat nedsat nyrefunktion gav oral Semaglutid større reduktioner i langtidsblodsukkeret og større vægttab sammenlignet med placebo, eller snydemedicin.



Resultaterne blev opnået bedømt efter begge de statistiske analysemetoder, der anvendes.



Opgjort efter den primære statistiske metode, som kræves af myndighederne og som vurderer effekten, uanset om patienterne springer fra studiet eller får anden supplerende behandling, var såvel vægttab som reduktionen i langtidsblodsukkeret statistisk signifikant.



Opgjort efter den sekundære statistiske metode, hvor de patienter, der springer fra studiet ikke indgår, og som diabetesmidler indtil for nyligt blev godkendt på baggrund af, viste oral Semaglutid også signifikant større vægttab og en statistisk signifikant og større reduktion i langtidsblodsukkeret, HbA1c, end placebo.



Reduktionen i langtidsblodsukkeret var på 1,1 pct. med Semaglutid og med 0,1 pct. med placebo. Reduktionen i vægttabet var på 3,7 kilogram og 1,1 kilogram med placebo.



Pillen var desuden veltolereret af patientgruppen med moderat nedsat nyrefunktion.



/ritzau/FINANS