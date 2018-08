Mulberry-aktie styrtdykker med fald på 17 pct

Aktien i den britiske taskeproducent Mulberry har ramt det laveste punkt siden oktober 2010 efter et fald på over 17 pct. En overgang - kort efter London-børsen åbnede - lå aktien endda op mod 30 pct. lavere.



Nedturen skyldes, at stormagasinet House of Fraser har været i alvorlig knibe, og det har ramt salget af Mulberry-tasker.



Mulberry er samtidig den første, der fortæller om skaderne efter House of Fraser kollapsede og kom under administration.



Det skriver Bloomberg.



House of Fraser var under administration, indtil milliardæren Mike Ashley, som står bag sportskæden Sports Direct og fodboldklubben Newcastle FC, i august kastede en redningskrans og købte stormagasinet for 90 mio. pund.



/ritzau/FINANS